Bir külah izmarite kutu kola. Çeşme Belediyesi'nden ilginç ödül

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir külah izmarite kutu kola. Çeşme Belediyesi'nden ilginç ödül

İzmir’in Çeşme ilçesi Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme’de hayata geçirdikleri örnek projeyi sosyal medya aracılığı ile duyurdu. Plajların temiz tutulması amacı ile bir külah izmarit getiren vatandaş Çeştur kafelerden dilediği bir kutu içeceği ücretsiz bir şekilde alabilecek.

İzmir’de plajların temiz tutulması amacı ile yeni bir proje hayata geçirildi. Çeşme Belediyesi tarafından üretilen izmarit toplama kuruları ile plajlardaki sigara izmaritleri kolay bir şekilde toplanabilecek. Proje hakkında X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Lal Denizli yeni projesini uygulamalı olarak gösterdi.

Proje sayesinde doğayı hep birlikte koruyabileceklerinin mesajını veren Denizli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün başlattığı anlamlı projeyle, Ilıca Büyük Plajımız, Kocakarı Plajımız ve Tekke Plajımızı daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için önemli bir girişimde bulunduk. Bu plajlara yerleştirdiğimiz sigara izmariti toplama kutuları sayesinde, izmarit atıklarını hep birlikte temizleyerek doğamızı koruyoruz.” İfadelerini kullandı.

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İZMARİT GETİREN MEŞRUBATI KAPIYOR

Lal Denizli yaptıkları yeni örnek proje ile daha yaşanabilir bir gelecek için el ele verildiğini ve çevreyi daha da güzelleştireceklerini açıkladı: “İzmarit toplayan tüm duyarlı vatandaşlarımız, izmarit dolu kutuyu getirip diledikleri bir meşrubatı Çeştur Cafelerden ücretsiz olarak alabilecekler.

Bu projeyle, sadece plajlarımızı değil, aynı zamanda geleceğimizi de temiz tutuyoruz. Birlikte daha yaşanabilir bir Çeşme için el ele veriyor, çevremizi hep birlikte güzelleştiriyoruz.

Sigara izmaritlerini yere atan vatandaşlarımıza Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uygulanmaktadır.”

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