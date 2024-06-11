Bir Kurban Bayramı klasiği: Danalar firarda

Kaynak: İHA
Bir Kurban Bayramı klasiği: Danalar firarda

Bursa'da sahibinin kapattığı yerden kaçmayı başaran 4 dana, caddeleri birbirine katarken, danalar yeşilliklerin bulunduğu bir bahçede yakalandı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlıklar cadde ve sokakları birbirine katıyor.

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden 4 dana firar etti. Danalar, trafiğe neden olurken, sürücülerin korna ile ikazını ise duymadı.

Bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçan danalar, sahiplerinin gelmesiyle birlikte ahırlarına götürülüp kapatıldı.

aw224816-06.jpg

aw224816-04.jpg

aw224816-05.jpg

aw224816-03.jpg

aw224816-02.jpg

aw224816-01.jpg

Son Haberler
Yılmaz Özdil Yunan Adalarından çok gizli iki fotoğraf paylaştı. Yunan Adası'ndan Türkiye'ye yapılanları açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil Yunan Adalarından çok gizli iki fotoğraf paylaştı. Yunan Adası'ndan Türkiye'ye yapılanları açıkladı
Kemer’deki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Kemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın Yerel Haberler
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın
Paris Olimpiyatları öncesi eski defterleri açtı. Türkiye'nin yaşadığı zorlukları anlattı Spor
Paris Olimpiyatları öncesi eski defterleri açtı. Türkiye'nin yaşadığı zorlukları anlattı
Bolu’da zehirli boynuzlu engerek yılanı paniği Yerel Haberler
Bolu’da zehirli boynuzlu engerek yılanı paniği