Bir Kurban Bayramı klasiği: Danalar firarda

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlıklar cadde ve sokakları birbirine katıyor.

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden 4 dana firar etti. Danalar, trafiğe neden olurken, sürücülerin korna ile ikazını ise duymadı.

Bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçan danalar, sahiplerinin gelmesiyle birlikte ahırlarına götürülüp kapatıldı.