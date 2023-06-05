Bir milletin alım gücü işte böyle eridi

Vatandaşların alım gücünün nasıl eridiğini otomobil fiyatları üstünden gösteren karşılaştırmalı tablo sosyal medyada gündem oldu.

Bir milletin alım gücü işte böyle eridi

Sosyal medyaya düşen bir görsel ekonomide yaşanan erozyonu gözler önüne serdi. Vatandaşların bundan 15 yıl önce, 2008 yılında Audi marka bir spor otomobil alabildiği görülürken yaklaşık 7 yıl sonra yani 2015’te benzer fiyata Opel marka araç alabildiği görülüyor.

Audi marka spor otomobil olan A3 SportBack marka otomobilin fiyatı 2008 yılında 46.00 Türk lirası iken, 2015 yılına geldiğimizde Opel Astra Hatchback marka otomobil 50.421 liraya yükseldiği görülüyor.

aracfiyati.jpgARAÇ FİYATINA JANT ALINABİLİYOR

Ancak asıl olarak ülkenin ekonomideki çöküşün fotoğrafını yansıtan görüntü ise 2023 yılına geldiğimizde gözler önüne seriliyor.

15 yıl önce Audi marka otomobil alınabilen paraya bugün ise aynı marka otomobilin ancak jantı alınabilir hale geldi.

2023 yılında Audi Jant takımı 49.500 liraya satılıyor. İki aracın ve jantın fiyatının yer aldığı tablo sosyal medyada büyük ses getirdi.

Türkiye’nin ekonomisinde yaşanan dönüşüm ve gerilemenin en net örneği araç piyasasındaki bu değişimde açıkça görülüyor.

"GELECEK SENE AYNI PARAYA LASTİĞİN SİBOBU ALINACAK"

Sosyal medyada vatandaşlar yaşanan bu değişimi ise "Gelecek sene aynı paraya lastiğin sibobu alınacak" diyerek özetledi.

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