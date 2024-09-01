Bir moda devi daha iflas açıkladı

Hollandalı marka Scotch & Soda tüm şubelerini kapatıyor. Lüksemburg şehir merkezindeki mağazaya artık telefonla ulaşılamıyor ve Cloche d'Or Alışveriş Merkezi'ndeki mağaza zaten kapanmış durumda.

DPA Haber Ajansı'nın haberine göre şirketin Amsterdam'daki merkezinde de faaliyetler tamamen durduruldu.

Diğer taraftan Belçika'da Alain Broekaert (GAB) Grubu'nun dokuz Scotch & Soda mağazasını devraldığı açıklandı. Textilwirtschaft adlı dergide çıkan habere göre göre bu mağazalar Scotch & Soda adıyla var olmaya devam edecekler. Alain Broekaert dekorasyonda bazı değişiklikler yapacağı için mağazaların 2024 sonbaharına kadar kapalı kalması bekleniyor

Scotch & Soda'nın iflasından toplam 92 mağaza ve 721 çalışanın doğrudan etkilendiği tahmin ediliyor.