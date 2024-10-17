Bir parti 6,4 puan fark attı! Bu anket genel merkezlerin ışıklarını sabaha kadar açık tutar

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek için 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 235 katılımcıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 'Vatandaşlar bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusuna kararsızların dağıtılması neticesinde birinci parti CHP 33,5 oran alırken, AKP'de ikinci parti olarak yüzde 27,1 aldı. İki parti arasındaki farkın 6,4 puan olması ise dikkat çekti.

Araştırma, dört başlık altında gerçekleştirildi. Erken seçim talebi, son bir yılda ekonomik durumdaki değişiklikler, siyasi parti liderlerinin kamuoyu nezdindeki beğenme oranları ve bu pazar seçim olursa oy tercihi soruları yöneltildi.

VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

'Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti?' sorusuna katılımcıların yüzde 71,7’si “kötüye gitti”, yüzde 16,4’ü “değişmedi”, yüzde 11,9’u “iyiye gitti” cevabını verdi. ‘Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?’ sorusuna ise “evet” diyenlerin oranı yüzde 58,5, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 41,5 olarak kaydedildi.

GENEL BAŞKANLAR BEĞENİLMEDİ

Siyasi parti adayların beğenilme oranlarını da araştırmada ortaya çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni oranı %34, beğenmeme oranı %55,3, karasızlar %10,7 olurken, Özgür Özel’in beğeni oranı yüzde 32,7, beğenmeme oranı yüzde 50,8, karasızlar yüzde 16,5 çıktı.

Diğer siyasi parti adayların ise şu şekilde; Fatih Erbakan’ın beğeni oranı yüzde 27,2, beğenmeme oranı yüzde 58,2, karasızlar yüzde 14,6, Devlet Bahçeli’nin beğeni oranı yüzde 22,8, beğenmeme oranı yüzde 67,9, kararsızlar yüzde 9,4, Müsavat Dervişoğlu’nun beğeni oranı yüzde 12,9, beğenmeme oranı yüzde 68,2, kararsızlar yüzde 18,9, Tuncer Bakırhan’ın beğeni oranı yüzde 12,4, beğenmeme oranı yüzde 67,3, karasızlar yüzde 20,3.

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Vatandaşlar bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise sırasıyla; yüzde 22,8 CHP, yüzde 18,4 AK Parti, yüzde 7,2 DEM Parti, yüzde 6,5 MHP, yüzde 3,8 Zafer Partisi, yüzde 3,6 İYİ Parti, yüzde 3,1 YRP cevabını verdi. Oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 16,2, olurken kararsızların oranı yüzde 15,9 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP’nin oranı 33,5 olurken, AKP 27,1, DEM Parti 10,6, MHP 9,5, Zafer Partisi 5,6, İYİ Parti 5,2, Yeniden Refah Partisi 4,5 ve diğer 3,8 olarak açıklandı.