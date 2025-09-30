Bir parti daha Meclis açılışına katılmıyor

TBMM'de 28'inci dönem dördüncü yasama yılı açılışı yarın yapılacak. Bazı partiler, açılışa katılmayacağını duyurdu.

CHP'NİN ARDINDAN TİP DE KATILMIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ardından Türkiye İşçi Partisi de (TİP) açılış oturumuna katılmama kararı aldı.

Geçen yıl meclis açılışında Erdoğan’ı ayakta karşılayan CHP, bu yıl ‘meşruiyetini yitirmiştir’ diye bahsederek cumhurbaşkanını karşılayamayacağını açıklamıştı.

TİP'in açıklamasında "Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz" denildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

TBMM'nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır.

Bu tabloda Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz.