Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael itirafı: Bir projeydi

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı, başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir grup gazeteciye verdiği yemekte açıklamalarda bulundu.

Baltacı, şunları söyledi:

"Valerien Ismael bir projeydi. Yönetim kurulu olarak kulüpte uzun süre çalışabileceğini düşünüyorduk. Ancak taraftar ve medya baskısı ağır geldi, Hatayspor maçından sonra ayrılmak istediğini bildirdi. Biz aslında yönetim olarak onunla devam etmeyi düşünüyorduk ama Ismael baskılar yüzünden ayrılmaya karar verdi.

Yoğun eleştirilerle hocanın dengesini bozdular. Biliyorsunuz üçlü savunma oynatıyordu, baskılar yüzünden bir anda dörtlüye döndü. Valerien Ismael çok düzgün bir insan. Futbol bilgisi de bana göre çok üst seviyede. Kulüp olarak kendisini iyi uğurlayamadık.

Ayrılırken maddi konularda sorun da çıkarmadı. Yaklaşık 2 aylık maaşı kadar ödeme alacak."