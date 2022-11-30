30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael itirafı: Bir projeydi

Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael itirafı: Bir projeydi

Beşiktaş'ta 26 Ekim'de görevine son verilen teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:02
Takip Et

Bir projeydi. Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael itirafı

Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael itirafı: Bir projeydi
+
Aa
-

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı, başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir grup gazeteciye verdiği yemekte açıklamalarda bulundu.

Baltacı, şunları söyledi:

"Valerien Ismael bir projeydi. Yönetim kurulu olarak kulüpte uzun süre çalışabileceğini düşünüyorduk. Ancak taraftar ve medya baskısı ağır geldi, Hatayspor maçından sonra ayrılmak istediğini bildirdi. Biz aslında yönetim olarak onunla devam etmeyi düşünüyorduk ama Ismael baskılar yüzünden ayrılmaya karar verdi.

Yoğun eleştirilerle hocanın dengesini bozdular. Biliyorsunuz üçlü savunma oynatıyordu, baskılar yüzünden bir anda dörtlüye döndü. Valerien Ismael çok düzgün bir insan. Futbol bilgisi de bana göre çok üst seviyede. Kulüp olarak kendisini iyi uğurlayamadık.

Ayrılırken maddi konularda sorun da çıkarmadı. Yaklaşık 2 aylık maaşı kadar ödeme alacak."

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
3
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.