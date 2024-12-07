Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı

Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak'ta alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahıs, işlemlerinin ardından Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'ne gitti.

İkna edildikten 1 saat sonra cadde üzerindeki 7 katlı binanın çatısına çıkan şahıs yeniden intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından şahıs yeniden ikna edildi. Şahıs, yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.