Bir seçim yatırımı da para cezası olanlara

İdari para cezaları taksitlendirilebilecek, cezalarda tahsil zaman aşımı süresi 3-7 yıl olacak. Uygulama haziran ayında başlayacak.

Bir seçim yatırımı da para cezası olanlara

İdari para cezalarının ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalarda zaman aşımı, cezanın miktarına göre 3 ile 7 yıl arasında değişen sürelerde belirlendi. Uygulama Haziran ayı başında başlayacak.

İdari para cezalarının uygulanmasına yönelik hükümleri de içeren kabahatler kanununun bazı maddelerine ilişkin esasları belirleyen tahsilat genel tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İDARİ PARA CEZALARI 4 EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Tebliğe göre, idari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilecek. Ancak, takibi kesinleşme şartına bağlı olan idari para cezalarının taksitlerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle bu cezaların kalan kısmının takip edilebilmesi, cezanın kesinleşmiş olma şartına bağlı olacak.

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Cezanın ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmeyecek.

TAHSİL ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

Tebliğe göre, idari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri; 10,000 TL’den az olanlar için 3 yıl, 10,000 TL – 19,999 TL arasında olanlar için 4 yıl, 20,000 TL – 49,999 TL arasında olanlar için 5 yıl, 50,000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıl olacak.

Zaman aşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacak. İlgili kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zaman aşımı işlemeyecek.

Zaman aşımı süresinin zaman aşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmeyecek ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Ancak, bu sürelerden sonra rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek.

CEZA MİRASÇIYA KALMAYACAK

Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Gerçek kişi hakkında ölüm tarihinden önce veya sonra verilen idari para cezalarının ölüm tarihinden sonra takip için vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu cezalar vergi dairelerince cezayı veren birime iade edilecek. Ölüm tarihinden önce takip için bildirilmiş olan idari para cezaları ise vergi dairesince mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu

kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam edilecek. Bu hüküm, adli para cezaları için de geçerli olacak.

Tebliğle, daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanmış 6 tahsilat genel tebliği yürürlükten kaldırıldı.

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