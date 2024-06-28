Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar

Adana’da otobüs duraklarına ve direklere asılan bir ilan ortalığı karıştırdı. Bir kişinin fotoğrafının yer aldığı ilanda "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır” ifadeleri yer aldı.

İlanı görenler gözlerine inanamadı. İlanı gören bazı vatandaşlar fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

“ARAŞTIRILMASI GEREKİR”

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.