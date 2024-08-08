Bir şehirde kanser hastaları ölüme terk edildi. Ya başka şehre gidecekler ya da kaderlerine razı olacaklar

Isparta’da kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazından sadece 2 hastanede olduğu öğrenildi. Cihazlardan birinin Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diğerinin ise kentteki özel bir hastanede olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şevval Aydoğan’ın haberine göre, iki hastanede de bulunan cihazlar arızalı durumda. Hasta yakınlarının iddiasına göre Burdur ve Afyonkarahisar’daki hastaların da Isparta’ya tedaviye geliyor ve sürekli kullanılan cihaz sık sık bozuluyor. Öte yandan hastane Başhekiminin döner sermayede para olmadığı gerekçesiyle cihazın tamiri için gereken protokolü imzalamadığı iddia ediliyor.

Başhekimin geçen haftalarda ‘Bir sefere mahsus tamir ettirelim’ diyerek cihazı tamir ettirdiğini fakat yeniden bozulduğunu ifade eden hasta yakını kanser hastası babasının tedavisinin bu nedenle aksadığını belirtti

Hasta yakınları cihazın sürekli arızalandığı için tedavilerin geciktiğini vurguluyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay ise ortaya çıkan iddiaları yanıtladı. Oksay, 13 yıllık cihazları günde yaklaşık 50 hastanın tedavisi için kullanıldığını belirterek, arızalanan cihazların tedavisine izin vermediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oksay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak firma cihazın parçalarını değiştirdi çalışılır duruma getirdik. Fakat cihazın başka bir yerinden arıza çıktı. Onun için de parça siparişi verildi, yurtdışından geldiği için gümrükte TSİ belgelerindeki eksiklik nedeniyle bekliyor. Cihazların yenilenmesi için bütçe çalışmalarıyla ilgili elimizden geleni de yaptık. Şu anda da gerekirse çevre illerde olan arkadaşlarımızla iletişim kurarak gidebilecek olan hastalarımızı başka illere yönlendiriyoruz”

Oksay, “Döner sermayede tamir için para yok” denilerek cihazın tamir protokolünü imzalamadığına ilişkin iddiaları da reddetti.