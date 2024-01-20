Yapımcılığını Bozdağ yapımın üstlendiği Bir Sevdadır dizisinde başrolleri Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanması beklenen Bir Sevdadır’ın yönetmenliğini Mehmet Bozdağ, senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem üstleniyor. Peki, Bir Sevdadır konusu nedir? Bir Sevdadır ne zaman başlıyor?

BİR SEVDADIR KONUSU NE?

"Hayat futbola benzer" sloganıyla öne çıkan dizi, futbol felsefesiyle harmanlanmış bir hikayeyi izleyicilere sunuyor. Hikaye, her maçta attığı gollerle milyonların kalbini fetheden ünlü futbolcu Yasin'in ve kaderine meydan okuyan Yeşil'in dokunaklı öyküsünü anlatıyor.

Dizi, futbolun sadece bir spor dalı olmanın ötesine geçerek, hayatın zorluklarına ve mücadelelerine benzerlikler sunuyor. Yasin'in futbol sahasındaki başarıları ve yaşadığı duygusal anlar, seyircilere sadece bir oyun değil, aynı zamanda hayatın içindeki stratejileri, zaferleri ve zorlukları da hatırlatıyor.

Yeşil karakteri ise kendi kaderiyle yüzleşirken, yaşadığı zorluklara karşı direniyor ve kendi hayatını şekillendirme mücadelesini veriyor. Bu iki karakterin hikayesi, futbolun heyecanını ve hayatın karmaşıklığını bir araya getirerek izleyicilere duygu yüklü bir deneyim sunuyor.

Dizinin temelinde futbolun getirdiği zaferler, hayal kırıklıkları, dostluklar ve aşklar gibi evrensel temalar bulunuyor. "Hayat futbola benzer" sözü, dizinin izleyicilere futbolun ötesinde, insanın hayatındaki her anın bir mücadele, strateji ve duygu zenginliği içerdiği mesajını iletiyor.

BİR SEVDADIR OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında Ekin Mert Daymaz, Ekin Aksoy, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu, Merve Şeyma Zengin, Doğukan Polat ve Meral Çetinkaya gibi deneyimli ve başarılı oyuncular bulunuyor.