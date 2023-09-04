Bir sigara grubuna daha zam

Philip Morris sigara grubuna bu sabah gelen 5 liralık zammın ardından en düşük sigara fiyatı 47 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 53 TL’den satışa çıkacak.

JTI grubu sigaralara da 5 lira zam geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş’ın yaptığı paylaşıma göre JTI grubu sigaraların en düşük fiyatlısı 46 lira olurken, en yüksek fiyatlı sigarası da 51 lira oldu.

ALKOLLÜ İÇKİLERE ZAM KAPIDA

Öte yandan Özgür Aybaş, sigaraya artık iki ayda bir zam geleceğini paylaşarak alkollü içkilere ve biraya zammın kapıda olduğunu vurguladı. Aybaş, “Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek. Alkollü içkiler ve bira zammı kapıda. Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" dedi.