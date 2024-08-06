Bir sigara grubuna daha zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubu sigaralara zam geldiğini açıkladı.

Sigara ve alkolle içeceklere zam yağmuru devam ediyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylamla bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Yapılan zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi.
Dündar, JTI ve Philip Morris sigara gurubunun ardından BAT grubundaki sigaralara da zam geldiğini açıkladı.

Philip Morris ve JTI sigara grubuna gelen zamların ardından BAT grubu sigaralara da zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi.

En pahalı sigara fiyatı ise 85 TL oldu.

Zamlı tarifenin 7 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini, “Bat sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor” sözleriyle duyurdu.

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