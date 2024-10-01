Bir sıkımlık canı olmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir sıkımlık canı olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Fiziksel olarak zayıf, cılız ve güçsüz bir yapıya sahip olmak. Bu deyim, genellikle kısa boylu ve ince yapılı kişileri tanımlamak için kullanılır.

Bu kişiler, genellikle fiziksel güç gerektiren işlerde zorlanabilirler ve dışarıdan bakıldığında narin ve kırılgan bir izlenim bırakırlar. Ancak, bu fiziksel özellikler, kişinin içsel gücünü ve kararlılığını yansıtmaz; zira birçok insan, fiziksel zayıflıklarına rağmen büyük başarılar elde edebilir ve güçlü bir karakter sergileyebilir.

BİR SIKIMLIK CANI OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Zaten bir sıkımlık canı var, söyleyin benimle uğraşıp durmasın."