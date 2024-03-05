Bir şirket daha Türkiye’den çekiliyor

Kaynak: Bloomberght
Bir şirket daha Türkiye’den çekiliyor
Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable, Türkiye'deki yatırımlarından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable, Türkiye'deki yatırımlarından çıkma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Saudi Cable Yönetim Kurulu’nun Türkiye yatırımlarından satış yoluyla ya da “Türk kanunlarının izin verdiği başka bir yolla” çıkma kararı aldığını belirtti.
Kablo üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ekimde Kocaeli'deki fabrikada tüm üretimini durdurma kararı almıştı. Fabrikada 200'ü aşan çalışan görev yapıyordu.
Şirketin devraldığı Elimsan, 1980’de orta gerilim şalt cihazları üretmek amacıyla kurulmuştu.

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