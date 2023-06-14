Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız

Muhtarla milletvekili arasında geçen bu konuşma, kötü bir siyasetçinin ne kadar yalan söyleyebileceğine dair adeta bir kanıt niteliğinde. Hikayeyi okuyunca ‘bu kadar da olmaz’ diyeceksiniz…