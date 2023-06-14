Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız

Muhtarla milletvekili arasında geçen bu konuşma, kötü bir siyasetçinin ne kadar yalan söyleyebileceğine dair adeta bir kanıt niteliğinde. Hikayeyi okuyunca ‘bu kadar da olmaz’ diyeceksiniz…

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 1
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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 2

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Muhtar köye gelen bir milletvekiline; “İki büyük problemimiz var” der.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 3

Milletvekili; "Lafı mı olur muhtar, söyle halledelim" der.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 4

“Birinci sorun, köyde sağlık ocağı var ama doktor yok” der muhtar.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 5

“Hemen Sağlık Bakanı’nı arayıp hallediyorum” der milletvekili.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 6

Cep telefonunu çıkarıp birisiyle konuşur.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 7

“Tamam, doktor yarın sabah burada olacak. İkinci problem ne?” diye sorar muhtara.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 8

Muhtar; “Köyümüzde hiçbir cep telefonu çekmiyor” yanıtını verir.

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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 10
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Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız 11
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