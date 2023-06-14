Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız

Muhtarla milletvekili arasında geçen bu konuşma, kötü bir siyasetçinin ne kadar yalan söyleyebileceğine dair adeta bir kanıt niteliğinde. Hikayeyi okuyunca ‘bu kadar da olmaz’ diyeceksiniz…
Sayfa Editörü: Bengü Zorlu
Muhtar köye gelen bir milletvekiline; “İki büyük problemimiz var” der.
Milletvekili; "Lafı mı olur muhtar, söyle halledelim" der.
“Birinci sorun, köyde sağlık ocağı var ama doktor yok” der muhtar.
“Hemen Sağlık Bakanı’nı arayıp hallediyorum” der milletvekili.
Cep telefonunu çıkarıp birisiyle konuşur.
“Tamam, doktor yarın sabah burada olacak. İkinci problem ne?” diye sorar muhtara.
Muhtar; “Köyümüzde hiçbir cep telefonu çekmiyor” yanıtını verir.