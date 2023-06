BİR TELEVİZYON EKRANIM OLSA

Kötülük, sürekli teşhir edilerek, sürekli gözlere sokularak halka anlatılabilir. Yalancının yalancı olduğu, hırsızın hırsız olduğu, küfürbazın küfürbaz olduğu sürekli gözlere sokulmalıdır.

Bir televizyon ekranım olsa her gün, haberlerin başlangıcında aşağıdaki soruları sorardım. Yazılı, sesli, görüntü gerekiyorsa görüntülü. Her gün, atlamadan her gün mutlaka, en çok dinlenen haber saatinin başlangıcında şu soruları ekrana getirirdim.

Vatandaş yapılan yabancı seçmen sayısı kaçtır? Gerçek sayılar nedir? Vatandaş yapılanların kaçı Suriyelidir, kaçı Afgan’dır? Kaçı seçmen olarak oy kullanmıştır?

2007-2023 yılları arasında Türkiye’nin normal nüfus artışı nedir? Mevcut sayı, normal nüfus artışına uygun mudur? Uygun değilse aradaki fazlalık nereden kaynaklanmaktadır? (Bu konuda yapılan araştırmalara göre bu soru, sayılar verilerek de sorulabilir.)

2023 seçimlerinde Türkiye’nin kaderini ithal seçmenler mi belirlemiştir?

Bakanlar görevlerinden istifa etmeden seçim çalışması yapmışlar mıdır? Bakanlık görevi sürerken bir partinin lehine seçim çalışması yapılması seçimlerin meşruiyetini tartışmalı hâle getirmez mi?

Filan kişi … tarihinde devlet uçağıyla İstanbul’a / Sivas’a / Erzurum’a… gitmiş ve orada seçim konuşması yapmış mıdır?

Filan kişi … tarihinde makam aracıyla Sakarya’ya / Ordu’ya / Adana’ya … gitmiş ve orada seçim konuşması yapmış mıdır?

Devlet araçlarıyla seçim çalışması yapılması seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmez mi?

Aşağıdaki bilgiler için soruya gerek yoktur. Mümkünse yer, tarih ve konuşanın görüntüsü verilmelidir.

Filan siyasi, … tarihinde, … şehrindeki açılış / temel atma / seçim… konuşmasında şu şu kelimeleri kullanmıştır. Alçak, şerefsiz, sürtük, çürük gibi kelimeler.

Türkiye’de bazı insanların, grupların yaptıkları ve söyledikleri her gün, sürekli olarak yüzlerine vurulmadıkça halka anlatılamıyor. Hatta bazı galiz kelimeleri sık sık kullananlar ve onların yandaşları, karşı tarafı ahlaksız ve ağzı bozuk gösterebiliyor. Bunun önüne geçmek için kim kötü kelimeler kullanıyorsa her gün, sürekli olarak teşhir edilmelidir.

Yukarıdaki sorular ve teşhir etmeler televizyonlarda her gün yer alırsa çok etkili olur. Gazeteler de aynı işi yapabilirler. Her gün birinci sayfanın görünür bir köşesinden yukarıdaki soruları sorabilirler; kullanılan galiz kelimeleri sergileyebilirler.

Soruları ve konuları artırmak mümkündür. Ancak çoklaştırmak, vurgulamayı ve göze sokmayı engelleyebilir. Benim bir televizyon ekranım olsa birkaç konuyu sürekli (her gün, en çok dinlenen haber saatinin başlangıcında ve haftalarca sürecek şekilde) gündemde tutardım.

Kötülük, sürekli teşhir edilerek, sürekli gözlere sokularak halka anlatılabilir. Yalancının yalancı olduğu, hırsızın hırsız olduğu, küfürbazın küfürbaz olduğu sürekli gözlere sokulmalıdır.

Bir not da muhalefete: RTÜK, muhalif kanallara sebepli sebepsiz cezalar yağdırdı. Muhalefet liderleri, niçin susuyorsunuz? Yoksa seçim bitti, muhalefet de mi bitti?