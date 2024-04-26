Fenerbahçe kazanacağı maçı kaybetti. Fatih Saboviç yazdı

EuroLeague Play-off serisi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco’ya konuk oldu. İlk randevu 81-81 sona eren normal sürenin ardından 95-91 sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sona ermişti. Maçta Nigel-Hayes, Calathes ve sürpriz şekilde etkileyici bir performans ortaya koyan Sestina fark yaratmıştı.

Monaco ise kısaları Mike James, Loyd ve Okobo ile skor üretip karşılaşmanın uzunca süresini önde götürmesine rağmen Jasikevicius’un son çeyrekte gelen sürprizlerine hazırlıksız yakalanmıştı.

BİR TEK DORSEY AYAKTA KALDI

Saha avantajını eline alan Fenerbahçe’de ikinci mücadele öncesinde Tarık Biberovic, Johnathan Motley ve Wilbekin’in durumları maç saatinde belli olacaktı. Motley parkeye dönemedi, Wilbekin ilk 5’te başlamadı, Tarık Biberovic ise hazır olduğu için sahadaydı.

Tıpkı 24 Nisan’da olduğu gibi Monaco mücadeleye çok hızlı girdi. İlk 3 dakika boyunca Mike James 5 sayı üretip liderlik ederken, ev sahibi 9-0’lık seri yaptı. Kanarya, Dorsey ile 5 sayı bulup, 4 dakika geride kalırken skoru 11-5 yapabildi.

TARIK FAULLERİ ERKEN İKİLEDİ, SERTAÇ KORKUTTU

Birinci çeyrekte Tarık Biberovic erkenden faulleri ikiye çıkarınca takım sıkıntıya girdi. Sertaç Şanlı ise bir sakatlık yaşayıp sağlık ekibinin müdahalesiyle kenara gelerek herkesi korkuttu. Motley’nin boyalı alanda olmadığı senaryoda Jasikevicius’un elinde kalan sayılı uzunlardan biri olan Sertaç’ın yaşadığı bu problem, gidişatı pek iyi etkileyecek gibi gözükmüyordu.

Dorsey durmak bilmedi ve takımının 11 sayısının tamamına imza attı. Periyot ortasında durum Fransız ekibi lehine 14-11 olmuştu. Monaco’nun yıldızı Mike James ise faulleri erkenden ikiledi.

MOTIEJUNAS YİNE İŞ BAŞINDA…

İlk maçın sürpriz isimlerinden Motiejunas ile birlikte Diallo oyuna iç ve dış atışlarla ağırlık koyduktan sonra farkı açan ev sahibi, 12-0’lık seri yakalayarak skoru 26-11 yaptı.

Toparlanma emareleri göstermesine rağmen sarı lacivertli ekip birinci çeyrek bitiminde 31-21’lik bir yükle geride kaldı. Aslında bu mücadele de ilk maçtan farksız bir ritimde başladı diyebiliriz. Wilbekin ve Pierre oyuna biraz daha girince; ikinci çeyreğe temsilcimiz direnç göstererek girdi.

KANARYA’DAN YİNE ‘SESSİZ TAKİP’

Serinin birinci randevusunda 36 dakika sahada kalan ve Jasikevicius’un ‘gizli kozu’ olan Nate Sestina, yine moda girip rollerini sergilemeye çabaladı. Fenerbahçe’nin savunma zaafları, Monaco’nun ciddi şekilde işine geldi ama Calathes’in üçlüğü ikinci periyotta skoru 39-33’e getirdi. Kanarya, sessiz takibini yine sürdürmeye niyetli gözüküyordu.

Calathes’in, Sestina ve Wilbekin’in sorumluluk alması; Monaco’nun James ile giriştiği denemelerde başarılı olmamasının üstüne bir de takım olarak savunmada pasif kalması eklendi. Soyunma odasına gidilirken son topta Wilbekin uzaklardan üçlüğü yolladı: 54-50. Fenerbahçe, farkı 4 sayıya indirerek içeriye girdi.

WILBEKIN VE DORSEY PARLADI

Devre sona ererken toplamda 12 sayı üreten Wilbekin ve 11 sayılık katkı veren Tyler Dorsey, Kanarya adına sahanın yıldızlarıydı. Ev sahibi ekip ise Motiejunas’ın 12 sayı atıp üstlendiği rolle içeriye gitti, ona 8 sayıyla Mike James eşlik etti.

Üçüncü çeyrek özelinde; ilk maçta rakibin oyunu ve potansiyelini yoklayan Sarunas Jasikevicius ile oyuncularının ‘sanat yaptığı’ bir maç izledik. Tyler Dorsey’in elleri alev aldı! Deneyimli yıldız 6’da 6 üç sayılık isabet bularak 23 sayılık bir skor yükünü tek başına çekti! Kanarya rakibin tüm kanallarını kapatarak üçüncü periyotta tam 24 sayı üretip, 11 sayıya izin verdi. Final periyoduna 74-65’lik Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile girildi.

KALİTE VE DENEYİM, DEMİRİ KESTİ!

Fenerbahçe’nin kadro derinliği ve kalitesinin, istediği zaman dış atışlar ya da boyalı alandan fayda sağlayabildiğinin altını çok çizmiştim. Serinin başından beri bunu net bir şekilde görüyoruz. Monaco hep kısalarıyla fiş çekmeye çabalıyor ama Fenerbahçe dilediği an, dilediği yoldan ilerliyor. Keşke Jasikevicius ve oyuncularının bu yaratıcı, çok planlı oyunu; futbolda Fenerbahçe A Takımı’na da nasip olsa! Monaco’nun dönem dönem demir gibi ortaya koyduğu iradesini, Fenerbahçe’nin kalitesi ile deneyimi kesti. Ama final çeyreğinde en önemli nokta skora aldanıp gevşememekti!

BOŞ ATIŞLARI KAÇIRINCA…

Monaco başlangıçta 7-0’lık seri yakaladı ve Jasikevicius ilk 2.5 dakikada iki mola birden aldı. Kolay atışlar bulup kaçıran Fenerbahçe, rakibin skoru 75-74’e kadar getirmesine engel olamadı. Ardından bitime 5:20 kala Monaco üçlüğü bulup durumu 77-75 yaptı.

Dorsey’nin penetreleri temsilcimizi yeniden 79-75 ile öne atınca Monaco Koçu Saşa Obradoviç mola almak zorunda kaldı. Motiejunas gibi bir uzun ile Okobo’nun iş birliği önlenemeyince, Fenerbahçe de top kayıplarını sürdürünce ev sahibi final düdüğüne 3 dakika kala 84-79’la üstün duruma geçti.

WILBEKIN HAYATA TUTUNDURDU

Kalan süreçte gel-gitler yaşandı. Maç hızlıca tempo kazanıp, hızlıca serbest atışlar ve fauller nedeniyle durdu. Son 32 saniyeye girilirken Wilbekin’in çok uzaklardan attığı üçlük, Kanarya’nın umutlarını tazeledi.

Monaco 90-88 öndeyken Saşa Obradoviç mola aldı. Nefesler tutulurken, herkes maçın sonucunu beklemeye başladı. Fransız ekibi Loyd ile üçlüğü buldu ve 93-88 ile öne geçti. Monaco’nun seriyi 1-1’e getirmesi işten bile değildi. Son hücum hakkında Kanarya yine top kaybetti. Son çeyreğe 9 sayı önde girilmesine rağmen maç 93-88’le bitti. Serinin sonraki maçı 1 Mayıs’ta Ülker Arena’da oynanacak.