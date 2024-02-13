Bir TÜİK mucizesi. Yüksek faize rağmen İşsizlik Aralık’ta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK GERİLEDİ

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak ölçüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 56 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı arttı. İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi arttı. 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,5 oldu.

FAİZ YÜZDE 45'E ÇIKTI

Yüksek faize rağmen İşsizlik Aralık’ta geriledi. Faizler yüzde 8.5'dan 45'e geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Faizi 250 baz puan daha artıran Merkez Bankası faizi yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıkardı.