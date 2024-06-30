Bir Türk Tayland'ı birbirine kattı. Eski kız arkadaşına neler yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir Türk Tayland'ı birbirine kattı. Eski kız arkadaşına neler yaptı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Emir isimli bir Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor. Kendisi ile barışmayan eski sevgilisine öfkelenen Emir, önce eski kız arkadaşının telefonunu gasp etti sonra da müstehcen fotoğraflarını sosyal medyaya servis etti.

Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland, dünden beri 26 yaşındaki Türk genci Emir’in yaptıklarını konuşuyor. Dün yaşanan olay polis ekiplerine yapılan bir ihbar ile ortaya çıktı. Ekiplere yapılan ihbarda, kaslı vücudu Avrupalıya benzediği iddia edilen bir şahsın gasp yaptığı kaydedildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki ünlü alışveriş merkezinde olduğu tespit edilen Emir, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KISKANÇLIK KRİZİ

Polis merkezinde konu hakkında ifade veren Emir, eski kız arkadaşının kendisi ile barışmadığını bu yüzdende kız arkadaşının cep telefonunu gasp ettiğini itiraf etti. Taylan göçmen polisleri tarafından sorgusu yapılan Emir, bir süredir kız arkadaşı ile barışmaya çalıştığını belirtti.

Bununla beraber eski kız arkadaşına öfkelenen Emir’in cep telefonunu gasp etmesinden sonra kadını utandırmak için müstehcen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştığını kaydetti.

14 DEFA GİRİŞ YAPMIŞ

Polis ekipleri söz konusu olay hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonuçlarında Emir’in 14 defa Tayland’a giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı. Emir Tayland polisi tarafından; korumalı bir bilgisayar sistemine izinsiz erişim, korumalı bilgisayar verilerine izinsiz erişim ve kamuya açık olabilecek müstehcen bilgisayar verilerini yaymakla suçlanıyor.

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