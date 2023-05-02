Bir Türkiye geçeği. Çalınmasın diye kıymaya güvenlik bandı taktılar

Migros, son zamanlarda artan et fiyatları nedeniyle kilosu 350 TL’ye dayanan kıymalara çalınmaması için güvenlik bandı takmaya başladı.

Bir Türkiye geçeği. Çalınmasın diye kıymaya güvenlik bandı taktılar

Migros, kilosu 350 TL’ye dayanan kıymalara çalınmaması için güvenlik bandı takmaya başladı.

Son zamanlarda et fiyatlarının artmasıyla birlikte kıyma gibi ürünler de lüks tüketim haline geldi. Öyle ki kilosu 350 TL’ye dayanan kıymalar, marketlerde çalınma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum karşısında Migros gibi büyük market zincirleri önlem almaya başladı.

Migros, kıyma gibi yüksek fiyatlı et ürünlerine güvenlik bandı takarak çalınmalarını engellemeye çalışıyor. Güvenlik bandı olan ürünler kasada ödeme yapılırken açılıyor ve müşteriye teslim ediliyor. Böylece hem market hem de müşteri mağduriyeti önlenebiliyor.

Migros’un bu uygulaması sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar et fiyatlarının bu kadar yüksek olmasına tepki gösterdi. Kimileri de güvenlik bandının işe yaramayacağını ve daha farklı yöntemlerle çalınabileceğini iddia etti.

Et fiyatlarının ne zaman düşeceği ise merak konusu. Uzmanlar, et fiyatlarının arz-talep dengesine göre belirlendiğini ve piyasada yaşanan dalgalanmaların etkili olduğunu söylüyor. Et fiyatlarının düşmesi için üretimin artması ve ithalatın azalması gerektiğini belirtiyor.

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