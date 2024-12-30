Bir uçak kazası daha! KLM uçağı pistten çıktı

İniş sırasında pistten çıkan uçak, çimlerin üzerinde durarak daha büyük bir felaketten kıl payı kurtuldu.

UÇAKTA 176 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

Norveç polisi, uçakta 176 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu, hepsinin güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiğini bildirdi. Olayın ardından KLM, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİR DİĞER UÇAK KAZASI GÜNEY KORE'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öte yandan, bir diğer uçak kazası ise Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı. Olayda, iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarpan yolcu uçağında 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.