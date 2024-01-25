Bir ülke daha İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi

Özlem Kıral
Bir ülke daha İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi
Çek milletvekilleri kadın haklarına ilişkin uluslararası anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmasına karşı oy kullandı.

Çarşamba günü geç saatlerde Çek Parlamentosu'nun üst meclisinde bulunan 71 Senatörden yalnızca 34'ü İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen anlaşma lehinde oy kullandı. Sonuç olarak, geçmesi gereken çoğunluktan iki oy eksik kaldı.

Oylamadan sonra Parlamentonun alt meclisi muhtemelen anlaşmayla ilgilenmeyecek ve Çek Cumhuriyeti de belgeyi imzalayan ancak onaylamayan ülkeler arasında yerini alacak.

Avrupa Konseyi, Avrupa çapında kadına yönelik şiddeti caydırmak amacıyla belgeyi 2011 yılında kabul etti.

Çekya olarak da bilinen Çek Cumhuriyeti, anlaşmayı 2016 yılında imzaladı.

Oylama muhafazakar ve liberal milletvekilleri arasındaki ayrılığı yansıtıyordu. Muhafazakarlar, belgenin toplumdaki kadın ve erkeklerin geleneksel rollerine meydan okuduğunu ve belgenin diğer ülkelerde onaylanmasının orada kadınlara yönelik şiddetin azaltılmasına yardımcı olmadığını savundu.

Reddetme kararı, Başkan Petr Pavel'in ülkenin anlaşmayı daha önce onaylaması gerektiğini ve gecikmeye gerek olmadığını söyleyen son dakika itirazına rağmen geldi.

Slovakya, anlaşmayı 2020'de reddeden bir diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeydi; Bulgaristan ise anlaşmayı bundan iki yıl önce reddetmişti.

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