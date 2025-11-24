Suriye Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Doğu Avrupa Dairesi Başkan Yardımcısı Eşhed Salibi, Çin'e gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'deki temaslarının Suriye'nin dış politikasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini ifade eden Salibi, özellikle ticaretin canlanması ve diplomatik temsilciliklerin yeniden aktif hale gelmesi açısından umut verici bir sürecin başladığını söyledi.

İLK ADIMI RUSYA ATMIŞTI

Rusya'nın ardından Çin'in de bu konuda adım attığını dile getiren Salibi, "Ruslar siyasi, askeri ve ekonomik olarak destek verirken, Çin yalnızca Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası platformlarda siyasi destek sağlıyordu. 8 Aralık'ta ((Baas rejimi devrildiğinde) Şam'a girişimiz sırasında Çin kapılarını kapatmış ve büyükelçiliğini Lübnan'a taşımıştı. O tarihten sonra ilişkiler eski seviyesine dönmemişti" dedi.

Son aylarda karşılıklı birçok görüşme yürütüldüğünü aktaran Salibi, bu temasların Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığındaki Suriye heyetinin Pekin ziyaretine zemin hazırladığını ifade etti.

Ziyaretin, BM Güvenlik Konseyi'nin beşinci daimi üyesi olan Çin ile yeni kapılar açtığını belirten Salibi, "Suriye meselesiyle ilgili herhangi bir sorun ya da veto krizinin yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

'ÇİN'İN İMKANLARINA İHTİYAÇ DUYUYORUZ'

Salibi, 2011 öncesinde Suriye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını, bunun ülke bütçesinin yüzde 8 – 9'unu oluşturduğunu ve yeniden inşa sürecindeki Suriye’nin Çinli şirketlere, Çin mallarına ve Çin'in imkânlarına büyük ölçüde ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

BM'de sorun yaşanmasını istemediklerini belirten Salibi, Çin’in ileri teknolojiye sahip olduğunu ve küresel ölçekte rekabet ettiğini, bu kapasitenin Suriye için önemli olduğunu ifade etti. Bu nedenle Çin yönetimiyle çeşitli düzenlemeler ve anlaşmalar yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyleyen Salibi, son ziyaret kapsamında Şam’daki Çin Büyükelçiliğinin yeniden açılması kararının da alındığını açıkladı.

"Çin Dışişleri Bakanı, Suriye halkına 380 milyon Yuan yardım taahhüdünde bulundu ve Şam’daki büyükelçiliğin yeniden açılması konusunda net talimat verdi ve siyasi karar alındı" diyen Salibi, idari ve lojistik düzenlemelerin tamamlanmasıyla büyükelçiliğin gelecek yılın başında açılışa hazır olacağını kaydetti.