Bir ülke daha soykırım davasına müdahil oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir ülke daha soykırım davasına müdahil oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya, Küba müdahil olma kararı aldığını açıkladı.

Küba, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı. Küba Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna son vermeye yönelik uluslararası çabalara destek vermek amacıyla" Küba'nın, soykırım davasının bir tarafı olma kararını verdiği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yükümlülüklerine bağlı kalınarak, Küba'nın "üçüncü bir devlet olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma" hakkını kullanacağı iletilirken İsrail'in, ABD'nin suç ortaklığının koruması altında, 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geldiği belirtildi.

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