Bir ülke daha soykırım davasına müdahil oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya, Küba müdahil olma kararı aldığını açıkladı.