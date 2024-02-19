Bir ülkede daha çiftçiler ayaklandı

Kaynak: AA
Bir ülkede daha çiftçiler ayaklandı
Çek çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına karşı Prag'da traktörleriyle protesto gösterisi düzenledi.

Çek çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına karşı Prag'da traktörleriyle büyük çaplı bir protesto gösterisi düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan protesto, tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve çiftçilerin taleplerinin dikkate alınması için yapıldı.

Protesto sırasında traktör sürücüleri, Çek Tarım Bakanlığı yakınındaki Wilsonova yolunu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bu eylem, şehir merkezinde önemli bir ulaşım güzergahının kapatılmasına ve trafik akışının engellenmesine neden oldu.

Çiftçilerin protestosu, tarım politikalarının çiftçilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesini ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini artırmasını talep ediyor. Ayrıca, çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorluklara ve tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla bu gösteri düzenlendiği belirtiliyor.

Protestonun, Çek Cumhuriyeti'nde tarım politikaları ve çiftçilerin yaşadığı zorluklar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkililere taleplerini iletmek için bir fırsat olarak görüldüğü ifade ediliyor. Göstericiler, hükümetin tarım politikalarını gözden geçirmesi ve çiftçilerin haklarını koruyacak adımlar atması konusunda kararlılıklarını vurguluyorlar.

aa-20240219-33748862-33748839-pragda-ciftciler-hukumetin-tarim-politikalarini-yol-kapatarak-protesto-etti-800x600.jpg

aa-20240219-33748862-33748842-pragda-ciftciler-hukumetin-tarim-politikalarini-yol-kapatarak-protesto-etti-800x600.jpg

Son Haberler
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama