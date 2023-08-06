Bir ülkede Telegram yasaklandı

Sosyal mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın İran'da yasaklandığı ortaya çıktı. İran'ın İletişim Başkanlığı duyurdu.

Bir ülkede Telegram yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde İran Yargıtay Birinci Yardımcısı Muhammed Musaddık, Instagram sosyal medya sitesinin yasaklanması için Ülke Genel Yargıtaylığı tarafından işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Bugün ülkenin İletişim Başkanlığı mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın yasaklandığını duyurdu.

Ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle ülkede yasaklanan Telegram'ın ara ara kapandığına dair bazı haberler yayınlanmaktaydı.

Telegram, haberlerin ve içeriklerin yoğun olarak paylaşıldığı bir platform olarak biliniyor.

Yapılan açıklamada, kullanıcıların isimlerinin, adreslerinin ve diğer verilerinin platformda olduğu kaydedilirken, “Bakanlık platformdan resmi devlet kurumlarının verilerini ve vatandaşların özel bilgilerinin kaldırılmasını istedi. Fakat şirketten bu konuda yanıt gelmedi” denildi.

Yetkililer, “Bakanlık, insanların ifade ve iletişim özgürlüğüne saygı duyuyor” dedi.

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