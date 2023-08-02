Bir ülkede TikTok'a erişim engellendi

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TikTok'a bir sonraki emre kadar erişim engeli getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "TikTok'un, kötü niyetli kişilerin ülkenin istikrarını tehdit eden nefret dolu ve yıkıcı mesajlar yaymak için tercih ettikleri bir uygulama olduğu" belirtildi.

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından Senegal, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarını ve olası sokak eylemlerini engellemek için mobil veride kesintiye gitmişti.

Mobil veri kesintisi 3. gününde hala devam ediyor.

SONKO TUTUKLANDI, PARTİSİ KAPATILDI

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz Cuma günü, kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla, destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun Belediye Başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Pazartesi itibarıyla cezaevinde bulunan muhalif liderin duruşmaya çıkana kadar tutukluluk halinin devam etmesi bekleniyor.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.