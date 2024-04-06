Bir yanda kuru tost yiyen madenciler. Bir yanda da devletin malını götürenler

Fotoğraf her şeyi anlatıyor. Kömür karasında yüzleri gözükmüyor. Gözler anlatıyor zorlukları...Bir yanda devletin malını yiyenler...Bir yanda 6 milyonluk araçlara binenler. Bir yanda da kömür karası çalınmış yüzüyle, içine zar gibi konmuş kaşarlı sandviç yiyen madenci. Elindekiyle birlikte tam dört sandviç var. Belli ki ancak doyuyor...O madencinin içeceği ise bir su bardağıyla çay. Aslan madenci kardeş senin yüzün kara değil merak etme.

Görüntüyü çeken belli ki arkadaşı. Ekmek parası için yerin metrelerce altından kömür çıkardan madenci yemek molasında...Çevresindeki meslekdaşlarının yüzleri de kapkara...

Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı ve altına şu not düşüldü:

"Ekmek parası uğruna, canlarını tehlikeye atan emekçi madencilerin yemek molasından görüntüler"