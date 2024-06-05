"Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartıyla sahilde poz verdi

Kaynak: Haber Merkezi
"Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartıyla sahilde poz verdi

Bir genç, sahilde "Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartıyla poz verdiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Gencin videosu, bazı kesimler tarafından desteklenirken, diğer kesimler tarafından ırkçı ve rahatsız edici bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Sahilde "Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartla poz veren bir genç, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gencin bu davranışı, farklı kesimlerden çeşitli tepkiler aldı.

Videoyu destekleyen bir grup, gencin ifade özgürlüğünü kullandığını ve Suriyeli mültecilerle ilgili duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini savundu. Gencin videosu, sosyal medyada hızla yayılırken, hem destekleyenler hem de eleştirenler arasında tartışma başladı.

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