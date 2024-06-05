"Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartıyla sahilde poz verdi

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Sahilde "Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartla poz veren bir genç, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gencin bu davranışı, farklı kesimlerden çeşitli tepkiler aldı.

Videoyu destekleyen bir grup, gencin ifade özgürlüğünü kullandığını ve Suriyeli mültecilerle ilgili duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini savundu. Gencin videosu, sosyal medyada hızla yayılırken, hem destekleyenler hem de eleştirenler arasında tartışma başladı.