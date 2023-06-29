Bir yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozları sosyal medyayı salladı

Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, bir yılda tam 28 kilo vermişti. Afacan’ın hamamda sere serpe uzanarak poz verdiği karelere yorum yağdı.

Bir yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan’ın hamam pozları sosyal medyayı salladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi ünlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan Elçin Afacan şimdilerde Çöp Adam dizisinde rol alıyor.

649d279b4e3fe021a87eb670.jpg

Meryem karakterini canlandıran Afacan bir yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle gündem olmuştu. Ünlü isim yeni pozlarıyla beğeni topladı.

640xauto-2.jpg

32 yaşındaki güzel oyuncun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Sitare Akbaş ve Elçin Sangu da yer aldı.

649d275b4e3fe021a87eb669-1.jpg

Sevilen oyuncunun paylaşımına takipçileri "Çok güzelsin", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.

640xauto.jpg

Elçin Afacan şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

640xauto-1.jpg

İlgili Haberler
Elçin Afacan cama çıkıp yarı çıplak poz verdi. 1 yılda 28 kilo vermişti
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Düzce'de sağanak: İş yerlerini su bastı Güncel
Düzce'de sağanak: İş yerlerini su bastı
Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı Dünya
Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı
Türkiye Tayland milli maçı ne zaman? Hangi kanalda Spor
Türkiye Tayland milli maçı ne zaman? Hangi kanalda
Suriyelilere ev verdi pişman oldu. Üstlerine kapıyı kilitledi Güncel
Suriyelilere ev verdi pişman oldu. Üstlerine kapıyı kilitledi
Çocuklarda göz muayenesi çok önemli Sağlık
Çocuklarda göz muayenesi çok önemli
Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor Dünya
Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü Dünya
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü