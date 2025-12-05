İstanbul’un Bakırköy, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde faaliyet gösteren, kıraathane, alışveriş merkezi, oto yıkama yeri ve emlak ofisi gibi iş yerlerini 2025 yılı boyunca defalarca kurşunlayan, ayrıca çok sayıda kişiyi ateşli silahla yaralayan suç örgütü çökertildi.

Liderliğini Ö.T. kod adlı şahsın yaptığı çete, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” gibi ağır suçlarla anılıyordu. Polis ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden 6’sının başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

12 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek ve 50 fişek ele geçirildi .Gözaltına alınan 12 kişinin sorgusu devam ederken, firari olan diğer örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.