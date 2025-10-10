Galatasaray'ın Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı kulübün Ocak ayı için transfer planı hazır.

Cimbom, yaz döneminde Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istemişti. 31 yaşındaki oyuncu transfere olumlu yaklaşırken, fakat Inter yönetiminden izin çıkmamıştı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, İtalya'ya giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu ile görüştü.

Görüşmenin Nusret Gökçe'nin Milona'daki restoranında gerçekleştiği belirtildi.

Okan Buruk'un, takımda görmek istediği yıldız oyuncuya adının Fenerbahçe ile anılmasını da sorduğu belirtildi. Çalhanoğlu ise "Benimle ilgili bir durum değil" karşılığını verdi.

Daha önce Galatasaray'ın "çocukluk aşkı" olduğunu söylediğini hatırlatan Hakan Çalhanoğlu'nun, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk’a "Sadece Galatasaray" (Solo il Gala) cevabını verdiği, ocak ayındaki muhtemel bir transfer için de "Kulübümle anlaşın yeter" cevabını verdiği öğrenildi.

'SOL İL GALA' NEREDEN GELİYOR?

Napoli’de forma giyen Victor Osimhen’e pek çok takım talip olurken, Nijeryalı futbolcu “Sadece Galatasaray’da oynamak istiyorum” dedi.

Osimhen’in sözleri, İtalyan spor gazetelerinde de geniş yer buldu. Corriere dello Sport Gazetesi de bu konuda Victor Osimhen’i kast ederek "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) başlığını attı. İtalyanca kullanılan bu ifade sarı kırmızılı taraftarlar arasında yayıldı.

Bu yanıtın gündem olmasının ardından Galatasaray da "Solo il Gala" yazılı ürünleri satışa sunmuştu.