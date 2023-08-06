Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

AKP’nin liberal ekonomi politikalarının sonucu ülke derin bir çıkmazın içine girdi. Ekonomiyi düzeltmeye yönelik her hamleleri ise ülkeyi daha da yoksullaştırıyor.

Yoksullukta Macaristan, Slovenya, Slovakya gibi ülkelerin gerisinde kalırken Türk Lirası’nın değeri her geçen gün değer kaybediyor. Hatta iş o duruma geldi ki bir dönem TL karşısında kuruş eden para birimleri TL’ye fark attı. 1 Bulgar levası 15 liraya, Papua Yeni Gine Kinası ise 7,50 TL’yi gördü.

Paramız her geçen gün değer kaybederken; Edirne, Bulgarların pazarı, ülke ise yabancılar için cennet haline geldi.

Ülke vatandaşları için ise ev, araba sahibi olmak hayalin de ötesinde kaldı, kirada oturmak bile lüks hale geldi. İstanbul’da 1.5 milyon TL’den aşağı doğru düzgün ev satın alınamazken, araba fiyatları da uçtu gitti. Şimdilerde 700-800 bin TL’den aşağı araç bulmak imkansız hale geldi.

Hatta durum o raddeye geldi ki, eskiden araç alınan ücretlere, hurda araçlar satılmaya başlandı.

Görenlerin saçını başını yolmasına neden olan ilanlarda, paramparça olmuş 2000 öncesi araçlar için 70 bin TL ile 110 bin TL arasında fiyat isteniyor.

İşte o ilanlardan bazıları: