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Bir zamanlar bedavaydı. Artık 20 liraya satılıyor

Her şeye zam gelmeye devam ederken, bir zamanlar kasaplarda bedava olan kemik de artık 20 liraya satılmaya başlandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 19:56
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Bir zamanlar bedava olan kemik artık 20 liraya satılıyor

Bir zamanlar bedavaydı. Artık 20 liraya satılıyor
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Yüksek enflasyonla birlikte et fiyatlarının da her geçen gün artması vatandaşın etin kemiğine bile ulaşmasını zorlaştırdı. Önceden ücretsiz bir şekilde alabildiği kemiğin fiyatı artık 20 lira.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, artan fiyatlar düşen alım gücü nedeniyle yurttaş artık sadece kırmızı ete değil daha önce bedava alabildiği kemiğe de ulaşamıyor. Yurttaşın görüşleri şöyle:

- Kasap Ahmet Sarp: Kırmızı etin kilosu 180-200 arası değişiyor. Fiyatlar yerinde durmuyor her gün değişiyor. İlikli kemiği daha önceden bedava veriyorduk. Şimdi ise tanesini 20 TL’den satıyoruz. 

- Demirhan Yıldırımer: Ben tek başıma yaşadığım için az bir şey almaya çalışıyorum. Çoluk çocuğu olan, okuyan okutan zor durumda. İyi bir gelecek istiyoruz. 

- Meral Aykılıç: Çok pahalı. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Ümidimiz kalmadı. 

"EN SON EKİMDE ET ALDIM"

- İsmini vermek istemeyen vatandaş: En son ekim ayında et aldım. Ben 75 yaşındayım, 53 yaşında engelli bir kızım var. Daha önce 200-300 TL yardım -veriyorlardı, onu da kestiler. 

- Oya Erol: Bizler alabiliyoruz ama yoksul aileler zor durumda. Eğer başımızdakiler bir anlaşmaya varmazlarsa çözüm olmaz. Hep umut ettik, bir şeyler düzelecek dedik ama bir kırıntı kadar kaldı. 

- Haluk Dinçel: 15 günde bir 200 gram alabiliyoruz. Ekonomi bu kafayla, bu yukarıdakilerle düzelmez. 

- Alim Fındık: En son üç ay önce kırmızı et aldım. Sürekli fiyatlar değişiyor. Ekonominin düzelmesi mümkün değil. 

- Hülya Çam: İnsanların alım gücü yok. Zor durumdalar. Çocuklar okulda aç kalıyor. 20 senedir iktidardalar. Seçimle gelen seçimle gidecek. Biraz da yeni geleni görelim. Onlar kendileri için düşünüp kendileri için yaşadılar. Pazara gittiğimde yerden atıkları topladıklarını görüyorum.

- Zekai Vurunçgüney: Asgari ücrete zam geliyor ama her şeyin fiyatı artıyor.

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Selim
10.01.2023 21:02
Muhalefet pahalıktan yakınıyordu, alın size uygun fiyat.  
 
Küreselci sahiplerinin uygulamaları ile
10.01.2023 21:00
Ülkeyi batırdılar düşman yapmaz yaptıklarını tarımı hayvancılığı bitirdiler...  
 
Selim
10.01.2023 20:37
Muhalefet pahalılıktan yakınıyorlardı, 20 TL. size uygun fiyat.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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