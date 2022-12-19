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Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı

Ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile evlenen Yağmur Ün, bebeği Su Diana'yı kucağına aldı. Ün, kızı ve eşiyle verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:34
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Bir zamanların çocuk oyuncusu Yağmur Ün yeni doğan bebeğinin fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı
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Alemin Kralı ve Söz dizilerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Yağmur Ün, hamile kaldığını öğrendikten sonra ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmüşdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Ün, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı.

BEBEĞİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Bebek heyecanı yaşayan ikili, kızlarına "Su Diana" adını verdi. Instagram hesabından kızı ve eşiyle verdiği aile pozunu yayınlayan başarılı oyuncu, "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama. Hayatımın aşkı Doğaç Ergezen, İyi ki" diyerek bu süreçte yanında olan doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Doğaç Ergezen de eşi ve bebeğiyle olan fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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