Biraya bugün zam geldi. Bu fiyata içeni parmakla gösterecekler

Bütçe açığını kapatabilmek için A'dan Z'ye tüm ürünlere zam üstüne zam yapan hükümet, emekliye zam yapmayarak sadece enflasyon farkını verdi. Seyyanen zam bekleyen emekliler sadaka gibi enflasyon farkına büyük tepki gösteriler.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen bira grubuna zam geldiğini duyurdu.

Bugün uygulamaya giren zamlardan sonra 50 cl'lik kutu biranın fiyatı 85 lira oldu. Bu fiyata bira içeni parmakla gösterileceğini belirten bir vatandaş "Zaten alkol oranı çok düşük. Ben bir oturuşta 5 tane içiyorum. Bakkaldan alsam 425 TL ödeyeceğim. Yanında çerezi ve patatesiyle 5 bira keyfi bana 600 TL'ye patlayacak" dedi.

Türkiye'den üretilen ancak Almanya ve Bulgaristan başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracatı yapılan biranın fiyatının Türkiye'den çok daha ucuz olduğunu söyleyen bir emekli "Demek ki bizler bira değil vergi içiyoruz. Bu sigara ve diğer alkollü içecekler içinde geçerli" diye konuştu. .

Vatandaşını bu kadar perişan eden bir hükümetin hala bu kadar oy almasına akıl sır erdiremediğini söyleyen bir başka emekli ise "AKP maaşları yarıya düşürsün. Pazarda bir kilo bile elma alamadıklarına isyan edenlerin olduğu yere sandık konulsun. O vatandaşım oyunu yine AKP'ye verir. Ama isyan etmeye devam eder" dedi.

Dündar’ın X’teki açıklamasına göre zam gelen bira ürünlerinin yeni fiyatları şöyle…

Efes Pilsen:

Efes Pilsen depozitolu 50 cl: 83 lira

Efes Pilsen tek yön 30 cl: 65 lira

Efes Pilsen kutu 50 cl: 85 lira

Efes Pilsen kutu 33 cl: 70 lira

Bremen:

Bremen kutu 50 cl: 70 lira

Bremen depozitolu 50 cl: 68 lira

Bremen yüksek alkollü yüzde 7 50 cl: 95 lira

Efes Malt:

Efes malt depozitolu 50 cl: 78 lira

Efes malt 50 cl: 80 lira

Efes malt tek yön 25 cl: 50 lira

Efes malt tek yön 33 cl: 70 lira