Biraya dev zam. Bugünden itibaren geçerli olacak

Alkollü içkilere ve sigaraya gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Bira ve sigara markaları teker teker zam yaptıklarını açıklarken son olarak bir bira grubu daha fiyatlarda yüzde 20 oranında artışa gittiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre grubun en ucuz 50 cc’lik birasının fiyatı 70 TL oldu.

Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Yeni fiyat listesi şu şekilde: