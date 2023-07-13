Biraya dev zam. En ucuz yerli bira 41 TL oldu

Ulusal'ın haberine göre, seçimden sonra zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de fiyatlar adeta uçuşa geçti. A'dan Z'ye tüm ürünler zamdan nasibini almaya devam ediyor. Bütçe açığını kapatmak için tütün ürünlerine, alkollü içecek ve akaryakıt zamlarını seriye bağlayan hükümet zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

Avrupa'da susuzluk giderici olarak tüketilen ve alkol oranı düşük olan bira fiyatları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2023 yılında enflasyon zamları ile beraber fahiş oranda artış gösterdi.

Bununla beraber alkolde, Özel Tüketim Vergisi’nin üzerinden yüzde 18’lik KDV kesintisi de yapılıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor. Böylece, zamlardan bunalıp efkarlanan yurttaşın ilk tercihlerinden biri olan biranın bir şişesinin toplamda yaklaşık yüzde 55’i vergi haline geliyor. Peki bira fiyatları ne kadar oldu?

EFES PİLSEN BİRA FİYATLARI 2023

• 30’luk Efes Pilsen Şişe: 32,00 TL

• 50’lik Efes Pilsen Depozitolu Şişe: 45,00 TL

• 33’lük Efes Pilsen Kutu: 36,00 TL

• 50’lik Efes Pilsen Kutu: 44,00 TL

• 1 litrelik Efes Pilsen Kutu: 80,00 TL

• 50’lik Efes Malt Şişe: 42,00 TL

• 50’lik Efes Malt Kutu: 41,00 TL

• 25’lik Efes Malt Şişe: 25,00 TL

• 50’lik Efes Extra Kutu: 55,00 TL

• 23,7’lik Efes Extra Shot Kutu: 35,00 TL

• 50’lik Efes Özel Seri Şişe: 46,00 TL

• 50’lik Efes Özel Seri Kutu: 45,00 TL

• 50’lik Efes Glutensiz Şişe: 53,00 TL

• 50’lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü: 55,00 TL

TUBORG BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Tuborg Gold Şişe: 44,00 TL

• 50’lik Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 48,00 TL

• 50’lik Tuborg Gold Kutu: 44,00 TL

• 33’lük Tuborg Gold Şişe: 34,50 TL

• 33’lük Tuborg Gold Kutu: 36,00 TL

• 33’lük Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 36,00 TL

• 50’lik Tuborg Amber Şişe: 47,00 TL

• 50’lik Tuborg Amber Kutu: 46,00 TL

• 50’lik Tuborg Kırmızı Special Kutu: 55,00 TL

• 23,7’lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu: 35,00 TL

• 50’lik Tuborg Filtresiz Şişe: 47,00 TL

• 50’lik Tuborg Filtresiz Kutu: 46,00 TL

BREMEN BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Bremen Bira: 37,00 TL

• 50’lik Bremen Yüksek Alkollü Bira: 50,00 TL

BOMONTİ BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Bomonti Şişe: 51,00 TL

• 50’lik Bomonti Filtresiz Şişe: 51,00 TL

• 50’lik Bomonti Filtresiz Buğday: 50,00 TL

MARMARA GOLD BİRA FİYATI 2023

• 1 Litre Marmara Gold: 70,00 TL

SKOL BİRA FİYATI 2023

• Skol 1 Lt: 70,00 TL

MİLLER BİRA FİYATLARI 2023

• 33’lük Miller Şişe: 43,00 TL

• 50’lik Miller Şişe: 52,00 TL

• 50’lik Miller Kutu: 51,00 TL

BECK’S BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Beck’s Kutu: 46,00 TL

• 50’lik Beck’s Şişe: 47,00 TL

• 33’lük Beck’s Şişe: 43,00 TL

AMSTERDAM BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Amsterdam Navigator Kutu: 70,00 TL

• 50’lik Amsterdam Navigator Şişe: 70,00 TL

CARLSBERG BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Carlsberg Şişe: 46,00 TL

• 33’lük Carlsberg Şişe: 39,00 TL

• 50’lik Carlsberg Kutu: 46,00 TL

• 33’lük Carlsberg Kutu: 39,00 TL

• 50’lik Carlsberg Luna Şişe: 49,00 TL

• 50’lik Carlsberg Luna Kutu: 48,00 TL

CORONA BİRA FİYATI 2023

• Corona Şişe Bira 35,5 Cl: 65,00 TL