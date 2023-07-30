Biraz kestirmek istedi Uyurken koynuna öyle bir şey girdi ki

Milliyet’te haberine göre; Hindistan’da yaşanan ürpertici olayda bir bahçıvan çalıştığı bahçede biraz kestirmek için uzanıp uyuya kaldı. Uyandığında ise üzerinde dünyanın en tehlikeli hayvanlarından olan kobra yılanını gördü. Yılan önce gömleğinin içerisinden girdi, başını adama doğru çıkardı daha sonra da adamı belinden sardı.

Panik içindeki işçi, çaresizce birisinin ne yapması gerektiğini söylemesini beklerken kollarını havaya kaldırdı. O sırada bir iş arkadaşının sesi duyuldu:

Diğer bir meslektaşı ise, "Ellerinizi kıpırdatmayın, bu tehlikeli bir yılan ve sizi ısırabilir" diyerek kalabalığı yönlendirdi.

Daha sonra adamın belini sarmayı bırakan kobra adamın üzerinde sürünmeye devam etti. Kobranın iki metreyi aşan gövdesi sonunda gömleğinden kayarak düştü ve bahçıvan kaçarak kılpayı kurtulmayı başardı.

DÜNYANIN EN UZUN ZEHİRLİ YILANI

Video internette kısa sürede viral oldu ve binlerce kez görüntülendi. Bir Twitter kullanıcısı, "Bu adamın sinir kontrolüne ve bedeni ile zihni arasında soğuk kanlılığını korumasına şapka çıkartıyorum" diye yazdı.

Bir diğer kullanıcı, "Bu benim başıma gelseydi kalbim dururdu" yorumunu yaptı.

Dünyanın en uzun zehirli yılanı unvanına sahip olan kral kobraların boyu, 6-7 metreyi bulabiliyor. Kobralar, Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir yaşam alanına sahip.