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  • Merve Boluğur’un eski eşleri pişti oldu. Birbirlerini görünce bakın ne yaptılar 

Merve Boluğur’un eski eşleri pişti oldu. Birbirlerini görünce bakın ne yaptılar 

Merve Boluğur’un eski eşleri Mert Aydın ile Murat Dalkılıç Antalya’da pişti oldu. Yakın arkadaşı Berkay'ı dinlemeye giden Dalkılıç'ın sahneye Aydın'ın çıkmasını önemsemeden arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:52
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Birbirlerini görünce bakın ne yaptılar! Merve Boluğur’un eski eşleri pişti oldu

Merve Boluğur’un eski eşleri pişti oldu. Birbirlerini görünce bakın ne yaptılar 
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Şarkıcı Murat Dalkılıç hafta sonu Antalya'da Nirvana Cosmopolitan’da yer alan Cosmos Theatre’da adlı mekanda sahneye çıkan yakın arkadaşı Berkay’ı dinlenmeye gitti. 

Murat Dalkılıç mekanda Berkay’dan sonra performans sergileyeceği 1 hafta önceden duyurulan Mert Aydın’ın sahneye çıktığında alandan ayrılmayınca pişti oldu. 

Yakın arkadaşı Berkay'ı dinlemeye giden Dalkılıç'ın sahneye Aydın'ın çıkmasını önemsemeden arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dalkılıç’ın Aydın’ı olduğu mekanda yaklaşık yarım saat vakit kalması ise şaşkınlık yarattı.
 

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