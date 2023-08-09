Birce Akalay Arap dünyasına açıldı. Ünlü oyuncudan dev anlaşma

Oyuncu Birce Akalay, reklam kampanyalarıyla tüm dünyada büyük beğeni topluyor.

Pandemide boş durmayan kendi takı markasını piyasaya çıkaran güzel oyuncu peş peşe Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerini çekmiş ve her iki proje de büyük ses getirmişti. Kuş Uçuşu’nu 3 sezona tamamlayan güzel yıldız yüzü olduğu markalarla da adından söz ettiriyor.

Bir giyim markasının kampanyasında görev alan ve düzgün fiziğiyle kendisine hayran bırakan Akalay’ın ayrıca dünyaca ünlü kozmetik markası Neutrogena için çektiği filmler de çok beğenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Birce Akalay Neutrogena anlaşması çok başarılı olunca Arap dünyasına da açıldı ve reklam filmlerinin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Kuveyt’te yayınlanması için de yeni anlaşma yaptı.

