Birce Akalay ve Burak Deniz'in zor anları

Birce Akalay ve Burak Deniz önceki gün Bodrum’da kürek sörfü yaptı. Oyuncuların, eğlenceli halleri ise objektiflere yansıdı.

Birce Akalay ve Burak Deniz'in zor anları

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burak Deniz, Birce Akalay, Nesrin Cevadzade ve Fırat Çelik, bir markanın lansmanı için Bodrum’a gitti. Ekip önceki gün ise Torba’da kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

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İkilinin, akşam saatlerinde sörf tahtası üzerinde sohbet ettiği anlar dikkat çekti. Kürek sörfünü düşe kalka öğrenen Birce Akalay’ın halleri Burak Deniz’i güldürdü.

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Deniz’in de tahtadan düşüşü oyuncuyu eğlendirdi. İkilinin oldukça yakın olmaları akıllara soru işaretleri bıraktı.

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