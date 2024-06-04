Birce Akalay ve Hakan Kurtaş arasında bakışla aşk ilanı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş arasında bakışla aşk ilanı

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş arasındaki bakışla aşk ilanı gündem oldu. Bu olay sonrasında bir şarkının "Bir bakış baktın kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın" sözleri akıllara geldi.

Birce Akalay, bir süredir oyuncu Hakan Kurtaş ile olan ilişkisiyle adından söz ettiriyor.

ELLE gecesinde bir arada görüntülenen yeni çift, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş hem şıklıklarıyla hem de aşk dolu bakışlarıyla dikkat çekti.

Bir zamanlar Sarp Levendoğlu ile evli olan ve boşanan Birce Akalay, son zamanlarda özel hayatını kameralardan uzak tutmaya çalışsa da, aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu, kalbini yine bir oyuncu olan Hakan Kurtaş'a kaptırmış.

İkili, artık ilişkilerini saklamıyorlar.

ELLE gecesine katılan çiftten Birce Akalay, gecede Yılın Dijital Performansı ödülünü kazandı.

Ayrıca, Akalay sevgilisi için “Hakan, bu yılın hayatımdaki sürprizi” diyerek aşkını ifade etti.

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