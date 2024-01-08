Bireysel emeklilik başvuruları Akbank Mobil ile cepte

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin bugünden yapacakları tasarrufları uzun vadeli yatırımlara dönüştürürken, emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyan bir araç haline geldi. Akbank’da müşterilerine yenilikçi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hizmetleri ile destek olmaya devam ediyor. Kullanıcılar, kendilerinin yanı sıra 18 yaş altı çocukları için de bireysel emeklilik sözleşmesini Akbank Mobil’den kolayca oluşturabiliyor. Böylece kullanıcılar, Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre Devlet Katkısı dahil fon büyüklüğünde sektör lideri AgeSA’nın uzman fon yönetimi ve %30 Devlet Katkısı avantajı ile anında birikim yapmaya başlayabiliyor.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLIYOR

Akbank mobile taşıdığı AgeSA BES ürünleriyle, müşterilerine zamandan tasarruf ederek geleceklerini güvence altına alma imkanı da sunuyor. Kullanıcılar şubeye gitmeden mobil uygulamada bulunan sigorta ve bireysel emeklilik menüsünden bireysel emeklilik sözleşmesini kolayca oluşturabiliyor. Sözleşmelerini başlattıktan sonra da fon tercihi değişikliği, ödeme aracı değişikliği, katkı payı tutarı değişikliği gibi işlemlerini de aynı menü aracılığı ile yapabiliyor. Bu yenilik sayesinde müşteriler, bireysel emeklilik sistemine kolayca erişebiliyor.