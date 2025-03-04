Biri 16 biri 17 yaşında iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İHA

Adana'da bir genç, küçük yaştaki iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Aktarılan bilgilere göre Adana Yüreğir'de Dadaloğlu Mahallesi'nde 16 yaşındaki A.E.D. ve 17 yaşındaki ağabeyi M.D. sokakta karşılaştıkları 24 yaşındaki Azat T. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçaklayarak ağır yaraladı.

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HASTANELERDE YAŞAMLARINI KAYBETTİLER

Yaralı kardeşler çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

İki kardeş hastanede yapılan tüm uğraşlara karşın kurtarılamadı. Katil zanlısı Azat T. ise daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Ölen iki kardeşin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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