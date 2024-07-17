Biri çakılacak biri rekor kıracak! Atilla Yeşilada'dan kritik açıklama

Trump’a düzenlenen suikast girişiminin sonrasında Borsa ve Bitcoin tarafında rekorlar geldi. Yükselişlerin ne kadar süreceği merak edilirken Atilla Yeşilada'dan kritik bir açıklama geldi.

BİTCOİN, BORSA VE ALTIN REKOR KIRDI

Donald Trump’ın Bitcoin fiyatlarına ilişkin pozitif açıklamaları sonrasında pek çok uzman isim ABD seçimlerini Trump’ın kazanması halinde rekor yükselişlerin olacağını beklemeye başladı.

Donald Trump’a yapılan silahlı saldırı sonrasında Bitcoin 57 bin dolardan 65 bin dolara kadar çıktı. Aynı şekilde borsa ve altın tarafında da yükselişler yatırımcıyı güldürdü.

YEŞİLADA: REKOR KIRACAK

Açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Atilla Yeşilada, Trump’ın Biden’a göre daha piyasa dostu olduğunu vurgulayarak, seçimlerde Trump’ın kazaması halinde Borsa'nın rekor kıracağını söyledi. Atilla Yeşilada, “Trump kazanması durumunda, enflasyon yükselecek ve doğal olarak borsada rekor kıracak, Bitcoin için ise durum kötü olacak” diye konuştu.