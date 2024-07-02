Biriken borçlar tek seferde silinecek. Devlet desteği Meclis'te

Trafik cezalarının, vergi borçlarının ve batağa giden kredi kartı borçlarının silineceğine dair iddialar dar gelirli vatandaşları heyecanlandırdı. Peki hangi borçlar nasıl silecek? İşte detaylar...

Genel af niteliğinde olacağı belirtilen devlet destekli borç kapatma kredisi, kabaran borçları altında ezilen vatandaşların imdadına yetişecek. Emekli maaşlarına yapılan düşük zam ve asgari ücrete zam yapılmaması üzerine özellikle emekli ve dar gelirliler için destek paketleri hazırlanmaya devam ediyor.

Dar gelirli ve yüksek borca bulunan vatandaşlar için ise devlet destekli düşük faizli borç kapatma kredisi verileceği belirtiliyor.

BORÇLULUR YÜKSEK FAİZ BATAĞINDAN KURTULACAK

Yüksek enflasyonla pençeleşen ülkemizde geçim sıkıntısı çeken borçlu vatandaşlar için Meclis'ten iki yeni düzenleme hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunlardan biri sicil affı diğeri ise devlet destekli borç kapatma kredisi...

SİCİL AFFI VE BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Borç kapatma ve sicil affı kapsamında vatandaşların bütün borçların silinebileceği belirtiliyor. Trafik cezaları, vergi borçlar, banka kredileri, ve kredi kartı borçlarını kapsayacağı belirtilen borç kapatma kredisinde ise en düşük 50 bin TL kredi sağlanacak.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Borç kapatma kredisi kapsamında bazı iddialara göre şartlar da şimdiden belirlendi. Kredi için müşterilerden beklenen şartlar şu şöyle:

Vatandaşlar, borç kapatma kredisini sadece kamu bankalarından alabilecek.

Kredi çekmede en düşük rakam 50 bin 000 lira olacak.

Kredi çeken vatandaşlara esnek ödeme koşulları ve düşük faiz uygulanacak.