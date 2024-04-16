Birleşik Arap Emirlikleri şiddetli yağışlara teslim oldu

Dubaili yetkililer şehirdeki şiddetli yağılardan sonra bazı otoyolları kapatmak zorunda kaldıklarını duyurduktan sonra bölge sakinleri ile ziyaretçileri evlerinden çıkmamaya çağırdı.
Ülkenin ana havalimanı da alarma geçti. Dubai Havalimanı'nda 17 uçuş ertelendi. Havalimanına iniş gerekleştiremeyen uçaklar ise başka lokasyonlara yönlendirildi.
Khaleej Times'ın haberine göre, şiddetli yağmurlar sonrası oluşan sel, metro istasyonlarından birini de sular altında bıraktı.
BAE Futbol Federasyonu 16 Nisan'da yapılması planlanan tüm maçların iptal edildiğini duyurdu.